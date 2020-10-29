Страх саудовского принца за свою жизнь нашёл объяснение

Саудовская Аравия, вероятно, не решится нормализовать официальные отношения с Израилем по примеру своего основного регионального партнёра — Объединённых Арабских Эмиратов. Такое мнение приводят западные исследователи. По их оценкам, саудовский наследный принц Мухаммед понимает существование угрозы для своей жизни, однако её несут не абстрактные сторонники палестинского дела, а члены королевской семьи. Эксперты говорят и о существовании исламистского подполья в королевстве.

О перспективах саудовско-израильской нормализации говорит в своей аналитике эксперт Института Ближнего Востока Лондонской школы экономики Мадави аль-Рашид. Она крайне скептически оценивает приписываемые миллиардером Хаимом Сабаном саудовскому наследному принцу слова о том, что его убьют Иран, Катар и собственный народ в случае решения о сближении с еврейским государством. Аль-Рашид уверена, что причина отказа от нормализации иная: Эр-Рияд считает, что ему выгоднее оставаться тайным посредником, проецируя собственное влияние в теневом режиме.

Истинная угроза для Мухаммеда бен Салмана исходит от его собственной семьи, а не от его «собственного народа»: исторически сложилось так, что любые убийства в королевстве совершались членами дома Аль Сауд, — пишет аналитик. — И у Мухаммеда бен Салмана есть много причин бояться быть убитым своими родственниками, а не из-за того, что он оставил палестинское дело или нормализовал отношения с Израилем. С тех пор как он фактически пришёл в 2017 году к власти, он проводил политику задержания принцев — потенциальных соперников.

AP/TASS

В последние дни в израильской прессе участились сообщения о том, что Эр-Рияд и израильское руководство могут решиться на установление дипотношений. В частности, Israel Hayom пишет , что королевство может присоединиться к странам, которые подписали соглашения с Израилем, до начала президентских выборов в США. Источники издания утверждают, что наследник саудовского престола действительно заинтересован в изменении качества отношений с еврейским государством, однако этому мешает позиция самого монарха — Салмана, который считает немаловажным реальное, а не декоративное разрешение палестинского вопроса.

Интересно то, что, по данным Israel Hayom, Эмираты, Бахрейн и Судан заключили сделку с Израилем с одобрения Саудовской Аравии. Это означает прагматизм её взгляда на ситуацию. Кроме того, издание считает, что Мухаммед сейчас хочет оказать посильную помощь Трампу в предвыборной гонке.

О существовании реальной угрозы жизни саудовского кронпринца говорилось не раз. Западный исследователь саудовского правящего дома, бывший аналитик ЦРУ Брюс Ридель однажды отмечал, что было время, когда кронпринц Мухаммед ночевал на своей яхте, опасаясь за собственную безопасность. Такой страх, по оценкам Риделя, возник у наследника престола из-за масштаба затеянных им «чисток» среди политической элиты и критики внешнеполитических инициатив.

Отдельным фактором является существование в Саудовской Аравии исламистского подполья. В частности, это в качестве аргумента против скорой саудовско-израильской нормализации приводит отечественный эксперт — профессор факультета мировой политики МГУ Григорий Косач. По его словам, в Саудовской Аравии есть подпольные исламистские силы, у которых налажена коммуникация с экстремистскими элементами в странах-соседях. Пробуксовка палестинского вопроса даст этой организации повод обвинить Эр-Рияд в «уступках сионистам» и оказать сопротивление. На активизации этих сил, по словам эксперта, может сыграть на определённом уровне и Иран.