США и Израиль отрабатывают удары по российской технике

После провала в Совете Безопасности ООН американской резолюции по продлению оружейного эмбарго против Ирана, истекающего этой осенью, администрация президента США Дональда Трампа приступит к плану Б — использованию формальных уловок, которые могут лишить Тегеран возможности приобретать вооружения. При этом Соединённые Штаты вместе с Израилем уже просчитывают вариант, при котором иранские власти всё-таки закупят новую технику: последние учения американцев и израильтян стали подготовкой к уничтожению таких «новинок».

О том, что США переходят к следующему этапу в ситуации вокруг оружейного эмбарго, объявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Вероятно, это будет означать использование юридических ловушек.

У нас есть и другие инструменты, — заявил дипломат в эфире телеканала Fox News. — Мы примем ряд жёстких мер в ООН. Думаю, что нельзя исключать возвращения санкций. Сегодня мы потерпели поражение, но ничего ещё окончательно не решено.

Однако слова по поводу ООН кажутся блефом: традиционные союзники Вашингтона накануне отказались одобрить его резолюцию о пролонгации ограничительных мер против Тегерана. За неё проголосовали только США и Доминиканская республика, несмотря на то, что авторы американской инициативы переписали проект документа: ранний вариант предполагал фактическое ужесточение санкционного режима с запретом на поставки любых вооружений в Иран. Нынешний же проект резолюции предусматривает обычное продление существующего эмбарго.

Хасан Рухани Iranian Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

Президент Ирана Хасан Рухани назвал результаты голосования в Совбезе ООН свидетельством победы Тегерана «в борьбе с империализмом». Помимо этого, он выразил уверенность в том, что администрация Трампа попыталась «прикрыть унижение», когда объявила накануне о конфискации груза, который находился на борту четырёх танкеров, направлявшихся, как считается, с горючим из Исламской Республики в Венесуэлу. Суда, как первой сообщила газета The Wall Street Journal, были взяты под контроль без использования военной силы и отправились в порт американского Хьюстона (Техас).

США поняли, что опозорятся, и решили сделать заявление о том, что они захватили четыре иранских танкера. Всё это неправда. Эти танкеры не были иранскими: на них не было иранских флагов, — заявил президент Ирана.

Первым такую версию привёл посол Исламской Республики в Каракасе Ходжат Солтани, который заявил, что собственник и флаги танкеров не имеют отношения к Тегерану. Он выразил уверенность, что речь идёт о «лжи и психологическом давлении со стороны Вашингтона».

Тем временем администрация Трампа просчитывает вероятность того, что Ирану после окончания срока оружейного эмбарго удастся приобрести некоторые вооружения, которые ранее было запрещено отправлять в Исламскую Республику. Причём основными поставщиками, как предполагается, станут Россия и Китай. Отчасти на то, что сотрудничество с РФ продолжится при любом развитии событий, намекали сами иранские дипломаты.

Эксперты в сфере обороны указывают , что прошедшие в этом месяце « беспрецедентные » американо-израильские учения Enduring Lightning 2 были направлены на то, чтобы отладить совместную работу по поражению средств ПВО и истребителей предполагаемого противника. Этот сценарий манёвров, согласно оценкам, «отражает то, с чем могут столкнуться американские и израильские пилоты, если Тегеран приобретёт новые средства ПВО и истребители у Москвы или Пекина».

В реальной ситуации самолёты F-35 должны будут поразить иранские системы и истребители, чтобы облегчить удары по наземным целям, подчёркивают аналитики. Это означает, что российская техника рискует подвергнуться американо-израильским бомбардировкам в том случае, если Москва всё-таки решит интенсифицировать военно-техническое сотрудничество с Ираном.

Сама Россия свои намерения пока не раскрывает, однако активно ратует за прекращение эмбарго в соответствии со всеми установленными ранее сроками, что отчасти может раскрывать её виды на иранский рынок.