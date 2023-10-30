Сотрудников СМИ призвали покинуть север Газы ISNA: Израиль потребовал от журналистов покинуть северную часть сектора Газа

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Израиль потребовал от всех сотрудников международных средств массовой информации незамедлительно оставить северную часть сектора Газа, сообщает агентство ISNA. Причиной требования является расширение масштабов операции ЦАХАЛ в анклаве.

По имеющимся данным, жертвами палестино-израильской эскалации стали по меньшей мере 24 работника масс-медиа. Кроме того, восемь человек получили ранения, трое числятся пропавшими без вести. В Комитете защиты журналистов отметили, что работники прессы в Газе «подвергаются особенно высоким рискам в ходе освещения конфликта».

29 октября израильские военные в очередной раз повторили призыв к мирным жителям сектора Газа эвакуироваться на юг региона. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подчеркнул, что эти районы безопасны и там можно получить гуманитарную помощь. Перед этим Армия обороны Израиля призывала жителей сектора Газа эвакуироваться в район Аль-Маваси. Туда по мере необходимости будет направляться гуманитарная помощь.

Ранее Bloomberg со ссылкой на израильских чиновников сообщило, что наземная операция армии Израиля в секторе Газа может продлиться от шести недель до шести месяцев. По данным агентства, главными целями Израиля будет уничтожение палестинского движения ХАМАС и ликвидация лидеров организации, причастных к атаке 7 октября.

В свою очередь, газета The New York Times со ссылкой на неназванных арабских и западных чиновников рассказала, что военное крыло ХАМАС запаслось топливом, едой и медикаментами, которых хватит на три-четыре месяца ведения боевых действий. Как отмечает издание, численность бойцов палестинского движения оценивается в 35–40 тысяч человек.