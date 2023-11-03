СМИ сообщили об ударе по лагерю для беженцев в Газе WAFA: десятки человек погибли при бомбежке приюта для беженцев в секторе Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Десятки человек стали жертвами удара по приюту для беженцев в секторе Газа, сообщает палестинское информационное агентство WAFA. По его данным, бомбежки осуществлялись со стороны Израиля. Снаряды попали по школе, принимающей тысячи перемещенных лиц по линии Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). При этом конкретные цифры погибших и пострадавших не называются.

Авиация оккупантов разбомбила школу Усамы бен Заида в которой проживают тысячи перемещенных лиц в районе Аль-Сафтави на севере сектора Газа, в результате чего десятки были убиты и ранены, — говорится в сообщении.

Вечером 3 ноября телеканал Al Jazeera сообщил, что Израиль нанес удар по территории, прилегающей к центральной больнице «Аль-Шифа» в Газе. Отмечается, что погибли не менее 15 человек. Директор медицинского комплекса назвал удар настоящим преступлением.

19 октября сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. С 18 октября там проводилась антитеррористическая операция, в результате которой задержали 10 бойцов, еще несколько были ликвидированы.

17 октября был произведен удар по баптистской больнице «Аль-Ахли». В результате погибли несколько сотен человек. Израиль утверждает, что ответственность за это лежит на боевиках движения «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а ХАМАС и «Исламский джихад» обвиняют ЦАХАЛ. После инцидента по арабским странам прокатилась волна протестов, а президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим.