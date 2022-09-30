Минимум 20 человек погибли при взрыве в Кабуле во время экзаменов Al Jazeera: не менее 20 человек погибли при взрыве в Кабуле во время экзаменов

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Город Кабул, Афганистан

По меньшей мере 20 человек погибли, еще 35 получили ранения в результате взрыва в образовательном центре на западе Кабула, сообщил телеканал Al Jazeera. По данным его источника во временном афганском правительстве, взрыв мог совершить террорист-смертник.

Взрыв произошел в западном районе столицы Дашт-и-Барчи во время экзаменов в образовательном центре «Кадж». Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил РИА Новости факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации. Как передает агентство, атака могла быть совершена с помощью беспилотника.

Ранее президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно двух российских дипломатов, которые погибли 5 сентября во время теракта в Кабуле. Утром 5 сентября у ворот здания российского посольства прогремел взрыв, причиной которого стала атака террориста-смертника. В результате инцидента погибли несколько человек, 15 получили ранения, включая студентов.

Взрывное устройство сдетонировало в момент, когда российский дипломат вышел назвать имена претендентов на получение визы. Позднее МИД России подтвердил гибель двух российских дипломатов при взрыве. По предварительным данным, тогда еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. По информации местных журналистов, смертник хотел добраться до охраны посольства, но не успел.