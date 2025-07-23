Сирия попросила помощи в борьбе с террористами у одной страны

Сирия попросила помощи в борьбе с террористами у одной страны В Турции заявили о запросе Сирии на помощь в борьбе с террористами

Сирийское руководство направило официальный запрос Турции на предоставление помощи в борьбе с террористами, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на представителей Минобороны страны. По их словам, Анкара продолжит работу по консультированию и технической поддержке сирийской армии.

Руководство Сирии официально запросило у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе со всеми террористическими группировками. <…> В соответствии с данным запросом мы продолжаем работу для обеспечения обучения, консультаций и технической поддержки для усиления оборонного потенциала САР, — говорится в сообщении.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что база ВС России на территории Сирии в настоящий момент функционирует. Военное руководство контролирует все вероятные риски и нюансы. Минобороны РФ прилагает все усилия для работоспособности объекта в стабильном режиме, подчеркнул он.

Кроме того, сирийский лидер на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил об установлении на территории страны всеобъемлющего прекращения огня. Стороны конфликта в южной части САР должны сложить оружие, подчеркнул он.