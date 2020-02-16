https://static.news.ru/photo/15e0d76e-50d2-11ea-8af3-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коронавирус нового типа является незваным гостем. Иран считает необходимым принять совместные меры против дальнейшего распространения инфекции, рассказал президент Исламской Республики Хасан Рухани.

Весьма сожалеем, что дорогой народ Китая оказался в затруднительном положении из-за этого незваного вируса, незваного гостя, который и в других местах давит на народ, — цитирует политика иранское телевидение.

На 16 февраля 2020 года около 70 тысяч человек заразилось коронавирусом нового типа, более 1600 умерло, свыше 9,5 тысячи выздоровело.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первое лекарство, которое может оказаться эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в Китае, в восточной провинции Чжэцзян.

Речь идёт о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan. Лекарство получило новое наименование, которое не приводится на латинице, однако по-русски звучит как «Фавэйлавэй».

В свою очередь директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминьотметил, что клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса во время исследований показали несколько типов лекарств, включая Remdesivir и японский Favipiravir. Он также указал, что Китай применяет различные технологические подходы, чтобы ускорить разработку вакцины от нового типа коронавируса, а некоторые вакцины уже тестируют на животных.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно новым статистическим данным, в Китае за три недели уменьшилась доля тяжелобольных коронавирусом с 15,9% до 7,2% от общего числа заражённых. Эта тенденция относится как к больным в Ухани, так и по всей стране.