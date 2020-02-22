https://static.news.ru/photo/b4ac5594-55aa-11ea-8b83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Гуманитарная ситуация в Сирии после освобождения от боевиков трассы М5 заметно улучшилась. Об этом сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон.

Начальник ведомства Олег Журавлёв отметил, что возобновлено прямое сообщение между столицей Сирии, городами Хама и Алеппо. За шесть дней по освобождённой автотрассе проехали более 150 тысяч мирных жителей, передаёт «Интерфакс».

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошли переговоры. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Они уничтожили 250 боевиков.