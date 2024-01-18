Разлагающийся труп без головы и руки нашли на пляже в Турции

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

На пляже в Турции нашли разлагающийся труп без головы и руки, сообщает информационное агентство IHA. Тело было обнаружено на побережье пятизвездочного отеля в районе Ченгера в Анталье. Личность и пол погибшего на данный момент не установлены.

В районе Манавгат в Анталье на пляже было обнаружено разложившееся тело без головы и правой руки, пол и личность которого не были установлены, — говорится в сообщении.

Труп нашли сотрудники отеля Amelya Beach. На место страшной находки они вызвали береговую охрану и подразделение жандармерии Ченгера. Останки были направлены на судмедэкспертизу. Отмечается, что тело было сильно обезображено и уже почти не имело схожести со строением скелета.

Два гниющих трупа ранее нашли в подвале дома на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Тела были направлены в морг для установления точных причин смерти.

До этого в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Москву для захоронения доставлено тело погибшей в Турции россиянки. Женщина пропала в Анталье 4 января, ее труп обнаружили 12 января. По предварительной информации, россиянка могла погибнуть в результате падения со скалы. При этом не исключается, что смерть может носить криминальный характер.