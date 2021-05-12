Разгром и шатание: в Израиле начались массовые беспорядки

В городе Бат-Ям в центральной части Израиля десятки представителей местной молодёжи устроили марш и начали громить арабские магазины. Об этом сообщает издание «Гаарец».
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В свою очередь представитель израильской полиции Михаэль Зингерман в интервью РИА Новости
Ранее беспорядки вспыхнули в городе Лод. Значительную часть населения этого города составляют арабы. Протестующие разгромили местный рынок и разрушили здание религиозной еврейской школы, подожгли несколько десятков автомобилей. В результате в Лоде было введено чрезвычайное положение.
Масштабные столкновения между палестинцами и бойцами израильской пограничной полиции произошли в двух районах Восточного Иерусалима в ночь на субботу, 8 мая. Волнения начались близ Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, проходит, согласно постановлению израильского суда, выселение арабских семей.
С вечера понедельника десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол». К настоящему моменту, по имеющейся информации, Израиль потерял пять человек. Более 200 получили ранения. С палестинской стороны жертвами обстрелов стали примерно 56 человек, более 200 пострадали.