Разгром и шатание: в Израиле начались массовые беспорядки

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В городе Бат-Ям в центральной части Израиля десятки представителей местной молодёжи устроили марш и начали громить арабские магазины. Об этом сообщает издание «Гаарец».

В материале рассказывается , что участники марша били стёкла окон, бросали предметы и выкрикивали расистские лозунги.

В свою очередь представитель израильской полиции Михаэль Зингерман в интервью РИА Новости подтвердил факты нарушения общественного порядка в Бат-Яме. Правоохранители делают всё необходимое для урегулирования ситуации.

RT сообщает, что толпа израильтян в Бат-Яме напала на мотоциклиста и избила его.

Ранее беспорядки вспыхнули в городе Лод. Значительную часть населения этого города составляют арабы. Протестующие разгромили местный рынок и разрушили здание религиозной еврейской школы, подожгли несколько десятков автомобилей. В результате в Лоде было введено чрезвычайное положение.

Масштабные столкновения между палестинцами и бойцами израильской пограничной полиции произошли в двух районах Восточного Иерусалима в ночь на субботу, 8 мая. Волнения начались близ Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, проходит, согласно постановлению израильского суда, выселение арабских семей.

С вечера понедельника десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол». К настоящему моменту, по имеющейся информации, Израиль потерял пять человек. Более 200 получили ранения. С палестинской стороны жертвами обстрелов стали примерно 56 человек, более 200 пострадали.