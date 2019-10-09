https://static.news.ru/photo/88101cfa-b27b-11e9-aa4f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал начало операции армии Турции против курдов в Сирии. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке выглядит привычно — американцы вновь бросили своих союзников, которым прежде обещали покровительство.

У сирийского кризиса появилось новое измерение, написал Пушков в своём Twitter .

Резкое обострение ситуации в Сирии: вместо развития мирного процесса и борьбы с очагами джихадистов — военная операция Турции против курдов. Это открывает новый фронт на севере Сирии. США обещали курдам защиту. И кинули, как обычно, — говорится в сообщении члена Совета Федерации.

Резкое обострение ситуации в Сирии: вместо развития мирного процесса и борьбы с очагами джихадистов - военная операция Турции против курдов. Это открывает новый фронт на севере Сирии. США обещали курдам защиту. И кинули, как обычно. У сирийского кризиса появилось новое измерение. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 октября 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что турецкие войска начали наземную операцию в Сирии. Военные Турции пересекли сирийскую границу в трёх точках. Операция проходит к востоку от реки Евфрат. Турецкие военнослужащие двигаются совместно с представителями сирийской национальной армии.