https://static.news.ru/photo/0a5c3238-32bb-11ea-857c-fa163e074e61_660.jpg Маджид Тахт-Раванчи Фото: Arnulf Stoffel/dpa/Global Look Press

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение Соединённых Штатов Америки о сотрудничестве является «невероятным». Он объяснил это тем, что Вашингтон в настоящее время продолжает настаивать на враждебности в отношении Тегеране и вводит новые санкции.

О заявлении Раванчи стало известно в четверг, 9 января.

Представитель Ирана при ООН подчеркнул, что беспецедентные санкции, которые вводят США, противоречат нормам международного права.

По словам Раванчи, до тех пор, пока США продолжают настаивать на враждебности, переговоры не имеют никакого смысла, — передаёт информационное агентство IRNA.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон готов к серьёзным переговорам и предложил Тегерану провести их напрямую. По данным немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, соответствующее письмо направила постпред США при ООН Келли Крафт в Совет Безопасности организации.

Немецкая телекомпания отметила, что иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи также направил в организацию письмо, в котором сказано, что действия армии Ирана в Ираке во время ракетной атаки на базы Соединённых Штатов были актом самозащиты и равнозначным ответом на гибель генерала Сулеймани.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции был убит 3 января. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани».