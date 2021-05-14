Представитель Госдепа прибыл в Израиль для содействия перемирию

Заместитель помощника главы Госдепартамента США по делам Израиля и Палестины Хади Амр прибыл в Тель-Авив для содействия перемирию в регионе. С ним встретился израильский министр обороны Бени Ганц, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Подробности этой встречи пока не приводятся. В посольстве США в Израиле
Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявлял, что Амр проведёт консультации с должностными лицами как в Израиле, так и в Палестине.
Крупнейшая эскалация израильско-палестинского конфликта произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме, вспыхнувших из-за выселения арабских семей из квартала Шейх-Джаррах на основании документов XIX века. По последним данным, в Израиле жертвами ракетных ударов стали 10 человек, в Палестине — 140.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден призвал Палестину прекратить обстрелы Израиля. Он подчеркнул, что лучший способ урегулирования конфликта — решение на основании сосуществования двух государств.