https://static.news.ru/photo/0e79b0f6-2fab-11ea-8afd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Ulyanov/twitter.com

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани может негативно отразиться на «ядерной сделке».

Дипломат отметил в Twitter, что СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) и без того находится не в лучшем состоянии. Он призвал Тегеран и западноевропейских участников сделки к проявлению разумной сдержанности.

Убийство ген.Сулеймани чревато весьма негативными последствиями для ситуации в регионе. Хотелось бы, чтобы это не затронуло #СВПД , который и так находится не в лучшем состоянии. Для этого и Ирану , и западноевропейским участникам сделки следует проявлять разумную сдержанность. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) 5 января 2020 г.

Сулеймани был убит 3 января в результате авиаудара ВВС США по аэропорту Багдада. Власти Ирана назвали произошедшее тяжким преступлением и самой большой ошибкой Вашингтона, а также пригрозили отомстить за смерть генерала.

Как ранее писал NEWS.ru, российский сенатор Константин Косачев, комментируя инцидент, заявил, что США «разбомбили» последние надежды на разрешение проблемы иранской ядерной программы. По его словам, Тегеран может ускорить разработку ядерного оружия, даже если ранее не собирался этого делать.