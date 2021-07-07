Посол Сирии: США создают условия для раздела страны

Стратегия администрации президента Джо Байдена по Сирии, которая предполагает интенсификацию воздушных нападений в небе над Арабской Республикой и Ираком, является продолжением прежнего подхода США, противоречащего международному праву и нарушающего суверенитет независимых стран. Об этом заявил NEWS.ru чрезвычайный и полномочный посол Сирии в России Рияд Хаддад. Глава дипмиссии уверен, что такая политика опасна для региона.

Активность американской авиации в Сирии и Ираке является частью той практики, которую проводят США против сирийского народа в оккупированных районах страны, заявил Хаддад.

Они продолжают нападать на мирных жителей и атаковать их с самолётов и вертолётов, оказывать поддержку незаконным вооружённым группировкам, поддерживать сепаратистские программы в Сирии, а также работают над созданием реальности, которая ведёт к разделу страны, — отметил посол Сирии.

Глава дипмиссии обвинил США в краже природных богатств сирийской нации, в то время как сами сирийцы страдают от острой нехватки этих ресурсов из-за экономических санкций, введённых американской стороной.

Риски существуют и продолжаются до тех пор, пока американская оккупация присутствует на сирийской территории и практикует такую ​​политику, которая противоречит международному праву, международному гуманитарному праву и причиняет страдания сирийскому народу, — подчеркнул глава дипмиссии.

В столице Казахстана Нур-Султане 7 июля открывается международная встреча по Сирии в астанинском формате, повестка которой будет включать тему оказания гуманитарной помощи Арабской Республике и возобновления работы в Женеве Конституционного комитета. Не исключено, что будет поставлен вопрос и об американской стратегии на сирийской арене: в конце июня ВВС США нанесли удары в Сирии и Ираке, мотивируя это борьбой с проиранскими силами.