Политолог оценил вероятность «ядерного апокалипсиса» на Ближнем Востоке Политолог Асафов: «ядерный апокалипсис на Ближнем Востоке не начнется в ближайшее время

Фото: Irgc Official Webiste/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Ядерный апокалипсис» на Ближнем Востоке в ближайшее время не начнется, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Александр Асафов. Однако давление на Тегеран может усилиться, а в будущем возможны атаки на страну с помощью беспилотников, уточнил эксперт. При этом он отметил, что западные страны могут на какое-то время оставить Иран в покое, чтобы выяснить объемы ядерного арсенала страны. Таким образом, ядерное оружие дало бы Тегерану кредит безопасности на некоторое время.

Запад может на какое-то время отстать от Ирана, чтобы разобраться, какое у него ядерное оружие, сколько его. Начала ядерного апокалипсиса на Ближнем востоке я не жду, — заключил Асафов.

Политолог добавил, что ядерных держав сейчас гораздо больше, чем принято официально считать. Он уточнил, что Израиль тоже подозревают в обладании ядерным оружием. Эксперт убежден, что «иранская ядерная угроза» является поводом обвинить Тегеран.

Ранее международные наблюдатели обнаружили в Иране уран, обогащенный до рекордных 84%. Это незначительно ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заинтересовались этим случаем и теперь намерены выяснить, каким образом Ирану удалось вывести обогащение урана на столь высокие уровни за такой короткий период времени.