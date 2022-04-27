Пока мир занят: Иран обвинили в расширении плацдарма в Сирии Новая расстановка сил в сирийском регионе поставит под удар контингент США

Совершённый в ночь на 27 апреля армией Израиля мощный обстрел районов Дамаска отразил растущее беспокойство изменением в расстановке сил на сирийской арене. Источники в армейских кругах и аппарате безопасности еврейского государства заявили западным изданиям, что сконцентрированность России на Украине, похоже, заставила Иран усилить своё присутствие в Сирии. Он нарастил численность своих иррегулярных формирований, а также начал возводить склады и укрепления. Ситуация представляет, считают в Израиле, прямую угрозу не только для еврейского государства, но и для развёрнутого в Сирии контингента США.

В ночь на 27 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ряд ударов по окрестностям Дамаска. Подобные обстрелы не редкость, однако нынешняя атака стала самым кровопролитным нападением за последний год. Как следует из сообщений арабских СМИ, среди погибших пятеро членов местных ячеек ливанской группировки «Хезболла» и четверо военнослужащих правительственной Сирийской арабской армии (САА). При этом основной задачей израильтян, как предполагается, должно было стать уничтожение склада боеприпасов и военных объектов, связанных с иранским военным присутствием. В подконтрольных Дамаску СМИ сообщили, что работала артиллерия из района к северу от Тивериадского озера. В ряде других сообщений указывается, что ЦАХАЛ применила авиацию.

Израильское артиллерийское подразделение ведёт огонь по целям. Архивное фото Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Хотя подобные инциденты возникают в отношениях между двумя ближневосточными соседями регулярно, нынешний эпизод, вероятно, связан с особой тревогой израильских стратегов. У них есть основания полагать, что Тегеран пытается воспользоваться ситуацией вокруг российской спецоперации на Украине, чтобы закрепиться на сирийской арене, которую Израиль хотел бы очистить от любого намёка на присутствие Исламской Республики.

Смена контроля

О том, что в расстановке сил на сирийской арене видны изменения, заявили источники Breaking Defense. По их словам, в ряде районов Арабской Республики произошла перетасовка сфер влияния. Так, близкие к Тегерану иррегулярные вооруженные формирования, якобы находящиеся под прямым контролем иранских военных советников, усилили своё присутствие, хотя, как замечают израильтяне, раньше эти точки служили опорой для российского контингента. Подобное зафиксировано в некоторых районах провинции Алеппо, а также в пригороде Мохин, который находится в сельской местности Хомса и представляет собой второе по величине место хранения вооружений.

Если верить данным Breaking Defense, шиитские формирования были переброшены из Ирана.

Собеседники Breaking Defense в израильской разведке отмечают, что параллельно близкие к Тегерану силы ускорили строительство новых штаб-квартир и оружейных складов в некоторых районах Сирии, которые, как считается, тоже находились в зоне ответственности России. Некие локальные источники рассказали западному изданию о транспортировке принадлежащих проиранским силам оружия и боеприпасов из сельской местности Хомса и Хамы в Алеппо, чтобы обеспечить безопасность на недавно модернизированных военных объектах. Отдельно израильтяне говорят о попытках Тегерана создать в Сирии новые боевые соединения, близкие к модели элитных войск.

Угроза для США

Новые тенденции, выраженные иранским присутствием в Сирии, свидетельствуют, что для сохраняющегося в стране американского контингента также растёт военная угроза, об этом говорят израильские официальные лица. За последнее время ВС США, развёрнутые в Арабской Республике, не раз подвергались ракетным обстрелам со стороны шиитских группировок.

Военнослужащие США Lance Cpl. Malik/marines.mil

В апрельском анализе Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS) отмечается, что Иран постепенно снизил своё непосредственное военное участие в сирийском противостоянии. Он стал полагаться главным образом на лояльные ему местные парамилитарные формирования, параллельно помогая им расширить зону влияния в районе Алеппо, к востоку от Дамаска и к востоку от границы с Ираком.

Международный и региональный статус Ирана укрепляется. Он приобрёл международную легитимность благодаря переговорам о возвращении к ядерной сделке, и подписание соглашения [с международными посредниками в лице РФ, Китая, Британии, Франции, ФРГ и США] усилило бы его как в экономическом, так и в дипломатическом плане, что, в свою очередь, могло бы расширить его влияние в Сирии за счёт влияния России, — полагают исследователи INSS.

Израильские эксперты рекомендуют правительству еврейского государства быть хитрее с сирийской ареной и попытаться «оказать влияние на будущий вид и стабильность своего северного соседа». По их словам, в рамках этой концепции Сирию «следует рассматривать как разделённую нацию» и «работать над установлением особых связей с потенциальными локальными союзниками». В числе потенциальных партнёров в INSS видят курдов на северо-востоке и друзов на юге. Но вряд ли использование этой стратегии лишит ЦАХАЛ готовности подвергать соседа регулярным обстрелам.