Турция 9 октября официально приступила к военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Объявляя о новом наступлении турецких ВС совместно с оппозиционной коалицией «Сирийская национальная армия», президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главная цель боевых действий — уничтожение «террористических» коридоров у границ Турции. Вопреки всем прогнозам Анкара применила боевую авиацию, поставив под угрозу координацию действий с союзниками в воздушном пространстве.
В своем заявлении 9 октября Эрдоган сообщил, что операция под названием «Источник мира» нацелена главным образом на уничтожение той инфраструктуры, которую террористические формирования пытаются создать у границы с Турцией. Под этими формированиями президент республики имел в виду не только «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ), которое, впрочем, давно было подавлено в этих районах, но в первую очередь — военизированные курдские отряды из состава многонационального альянса «Демократические силы Сирии» (ДСС), некогда участвовавшего в совместной с США операции против сторонников «халифата».
Операция «Источник мира» направлена на защиту территориальной целостности Сирии и спасение жителей Сирии из тисков терроризма, — приводит государственное агентство Anadolu слова президента.
По мнению Эрдогана, оперативная зона создаст контуры той территории, куда смогут вернуться сирийские беженцы, за годы гражданской войны переполнившие турецкие города и специальные лагеря.
Как и ожидалось, целью первых атак турецких ВС стал город Рас эль-Айн. Артиллерия также «сработала» по Тель-Абъяду — исторически арабскому городу. Однако важным кажется то, что военное командование всё-таки санкционировало авиаудары. Как обратили внимание наблюдатели, в операции были задействованы самолёты F-16. Объединённый центр воздушных операций (COAC) хорошо подготовился к турецкому наступлению и отключил ВС Турции от системы воздушной службы международной коалиции, которая под эгидой США ведёт борьбу с ИГ. Это серьёзно затрудняет координацию полётов над северо-востоком Сирии и делает опасным любое сближение воздушных машин.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил 9 октября с заявлением, что «Источник мира» не противоречит международным нормам и вполне укладывается во все подписанные Анкарой договорённости. Впрочем, это вряд ли успокоит европейские столицы, которые выступили против операции в северо-восточных районах Арабской Республики.
Аналитики сходятся во мнении, что турецкие ВС будут действовать предельно осторожно в рамках этого наступления. Операция «Источник мира» фактически оставляет Турцию со своими мишенями наедине: ни США, ни игроки «астанинской тройки» не будут оказывать активного содействия. Однако есть гипотеза, согласно которой создание так называемой «зоны безопасности» у турецкой границы может скрепить американо-курдские связи и дать новый импульс этому альянсу — вопрос заключается лишь в том, как президент США Дональд Трамп будет реагировать на развитие событий и будет ли американский контингент полностью выведен из северо-восточных провинций Сирии. Пока что оперативная зона турецких ВС не «покрывает» ту территорию, где находятся важные американские пункты.
Фактором неопределённости является и поведение тактических союзников Турции — России и Ирана. Несмотря на все призывы к Анкаре «взвесить» ситуацию, бенефициарами наступательных действий в конечном счёте могут оказаться Москва и Тегеран. Российской стороне выгодно вступить в непосредственный дипломатический контакт со структурами ДСС, чтобы перехватить инициативу, стать для них формальной защитой и согласовать их сотрудничество с баасистским правительством Башара Асада, который не может смириться с потерей некогда принадлежавших ему территорий. Вопрос заключается лишь в том, что могут предложить курдские формирования Москве. Такая «смена» ориентации преградит продвижение турецких ВС и лояльных ей сил сирийской оппозиции вглубь Сирии. Впрочем, необходимо понимать, что присутствие сирийской правительственной армии в пока ещё контролируемых ДСС районах может означать знак тождества иранскому присутствию — Тегеран активно присутствует в районах возле Евфрата как через местные лояльные ему отряды, так иностранные.
Для укора в адрес США российская дипломатия прибегает к аргументам, которые касаются этнического баланса: дескать американцы не учли конфликтогенности курдского присутствия в районах, населённых арабами-суннитами. В случае, если компромисс курдов и баасистского правительства проявит некоторые контуры, российской стороне важно помнить о своём аргументе и о том, что иранские ставленники могут оказаться хуже курдских формирований в работе с суннитскими пленами.