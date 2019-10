В своем заявлении 9 октября Эрдоган сообщил, что операция под названием «Источник мира» нацелена главным образом на уничтожение той инфраструктуры, которую террористические формирования пытаются создать у границы с Турцией. Под этими формированиями президент республики имел в виду не только «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ), которое, впрочем, давно было подавлено в этих районах, но в первую очередь — военизированные курдские отряды из состава многонационального альянса «Демократические силы Сирии» (ДСС), некогда участвовавшего в совместной с США операции против сторонников «халифата».

По мнению Эрдогана, оперативная зона создаст контуры той территории, куда смогут вернуться сирийские беженцы, за годы гражданской войны переполнившие турецкие города и специальные лагеря.

Как и ожидалось, целью первых атак турецких ВС стал город Рас эль-Айн. Артиллерия также « сработала » по Тель-Абъяду — исторически арабскому городу. Однако важным кажется то, что военное командование всё-таки санкционировало авиаудары. Как обратили внимание наблюдатели, в операции были задействованы самолёты F-16. Объединённый центр воздушных операций (COAC) хорошо подготовился к турецкому наступлению и отключил ВС Турции от системы воздушной службы международной коалиции, которая под эгидой США ведёт борьбу с ИГ. Это серьёзно затрудняет координацию полётов над северо-востоком Сирии и делает опасным любое сближение воздушных машин.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил 9 октября с заявлением, что «Источник мира» не противоречит международным нормам и вполне укладывается во все подписанные Анкарой договорённости. Впрочем, это вряд ли успокоит европейские столицы, которые выступили против операции в северо-восточных районах Арабской Республики.

Аналитики сходятся во мнении, что турецкие ВС будут действовать предельно осторожно в рамках этого наступления. Операция «Источник мира» фактически оставляет Турцию со своими мишенями наедине: ни США, ни игроки «астанинской тройки» не будут оказывать активного содействия. Однако есть гипотеза , согласно которой создание так называемой «зоны безопасности» у турецкой границы может скрепить американо-курдские связи и дать новый импульс этому альянсу — вопрос заключается лишь в том, как президент США Дональд Трамп будет реагировать на развитие событий и будет ли американский контингент полностью выведен из северо-восточных провинций Сирии. Пока что оперативная зона турецких ВС не «покрывает» ту территорию, где находятся важные американские пункты.