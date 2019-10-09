Турция 9 октября официально приступила к военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Объявляя о новом наступлении турецких ВС совместно с оппозиционной коалицией «Сирийская национальная армия», президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главная цель боевых действий — уничтожение «террористических» коридоров у границ Турции. Вопреки всем прогнозам Анкара применила боевую авиацию, поставив под угрозу координацию действий с союзниками в воздушном пространстве.

В своем заявлении 9 октября Эрдоган сообщил, что операция под названием «Источник мира» нацелена главным образом на уничтожение той инфраструктуры, которую террористические формирования пытаются создать у границы с Турцией. Под этими формированиями президент республики имел в виду не только «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ), которое, впрочем, давно было подавлено в этих районах, но в первую очередь — военизированные курдские отряды из состава многонационального альянса «Демократические силы Сирии» (ДСС), некогда участвовавшего в совместной с США операции против сторонников «халифата».

Операция «Источник мира» направлена на защиту территориальной целостности Сирии и спасение жителей Сирии из тисков терроризма, — приводит государственное агентство Anadolu слова президента.

По мнению Эрдогана, оперативная зона создаст контуры той территории, куда смогут вернуться сирийские беженцы, за годы гражданской войны переполнившие турецкие города и специальные лагеря.

Как и ожидалось, целью первых атак турецких ВС стал город Рас эль-Айн. Артиллерия также « сработала » по Тель-Абъяду — исторически арабскому городу. Однако важным кажется то, что военное командование всё-таки санкционировало авиаудары. Как обратили внимание наблюдатели, в операции были задействованы самолёты F-16. Объединённый центр воздушных операций (COAC) хорошо подготовился к турецкому наступлению и отключил ВС Турции от системы воздушной службы международной коалиции, которая под эгидой США ведёт борьбу с ИГ. Это серьёзно затрудняет координацию полётов над северо-востоком Сирии и делает опасным любое сближение воздушных машин.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил 9 октября с заявлением, что «Источник мира» не противоречит международным нормам и вполне укладывается во все подписанные Анкарой договорённости. Впрочем, это вряд ли успокоит европейские столицы, которые выступили против операции в северо-восточных районах Арабской Республики.

Аналитики сходятся во мнении, что турецкие ВС будут действовать предельно осторожно в рамках этого наступления. Операция «Источник мира» фактически оставляет Турцию со своими мишенями наедине: ни США, ни игроки «астанинской тройки» не будут оказывать активного содействия. Однако есть гипотеза , согласно которой создание так называемой «зоны безопасности» у турецкой границы может скрепить американо-курдские связи и дать новый импульс этому альянсу — вопрос заключается лишь в том, как президент США Дональд Трамп будет реагировать на развитие событий и будет ли американский контингент полностью выведен из северо-восточных провинций Сирии. Пока что оперативная зона турецких ВС не «покрывает» ту территорию, где находятся важные американские пункты.

Not only border cities. The Turkish Air Force is also targeting Ain Issa. It means that the @coalition has opened all the airspace of Northern Syria to #Turkey ... pic.twitter.com/4O0hJazpAO — Endi Zentarmi (@EndiZentarmi) October 9, 2019

Фактором неопределённости является и поведение тактических союзников Турции — России и Ирана. Несмотря на все призывы к Анкаре «взвесить» ситуацию, бенефициарами наступательных действий в конечном счёте могут оказаться Москва и Тегеран. Российской стороне выгодно вступить в непосредственный дипломатический контакт со структурами ДСС, чтобы перехватить инициативу, стать для них формальной защитой и согласовать их сотрудничество с баасистским правительством Башара Асада, который не может смириться с потерей некогда принадлежавших ему территорий. Вопрос заключается лишь в том, что могут предложить курдские формирования Москве. Такая «смена» ориентации преградит продвижение турецких ВС и лояльных ей сил сирийской оппозиции вглубь Сирии. Впрочем, необходимо понимать, что присутствие сирийской правительственной армии в пока ещё контролируемых ДСС районах может означать знак тождества иранскому присутствию — Тегеран активно присутствует в районах возле Евфрата как через местные лояльные ему отряды, так иностранные.

Для укора в адрес США российская дипломатия прибегает к аргументам, которые касаются этнического баланса: дескать американцы не учли конфликтогенности курдского присутствия в районах, населённых арабами-суннитами. В случае, если компромисс курдов и баасистского правительства проявит некоторые контуры, российской стороне важно помнить о своём аргументе и о том, что иранские ставленники могут оказаться хуже курдских формирований в работе с суннитскими пленами.