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Ликвидированного авиацией США главу иранских сил специального назначения «Кудс» Касема Сулеймани посмертно повысили в звании до генерал-лейтенанта. Военный погиб в Ираке 3 января 2020 года. Приказ на его уничтожение отдал американский президент Дональд Трамп.

Кроме того, вспоминает портал Rudaw, офицер первым после Исламской революции 1979 года получил самую престижную награду страны — медаль Почёта. Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана предупредил тех, кто стоит за...