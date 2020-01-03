Представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что нынешняя ситуация в Персидском заливе требует предельной аккуратности, чтобы не допустить ещё одной региональной войны.
Мир не может позволить себе ещё одну войну в Персидском заливе, — цитирует CNN слова Хака.
Представитель генсека ООН также добавил, что сейчас лидеры должны выказать максимальную сдержанность.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель призвал любой ценой остановить в Ираке эскалацию напряжённости после авиаударов США.
Накануне по указанию президента США Трампа американские военные совершили ракетный удар, в результате которого были убиты командующий иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ на атаку верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал не оставить безнаказанным это преступление.