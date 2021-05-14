Один человек погиб в пригороде Тель-Авива после ракетного обстрела

Государственное израильское радио Kan сообщило о гибели одного человека в пригороде Тель-Авива в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа.
Погибший 51-летний местный житель
В районе так называемого Большого Тель-Авива сирены воздушной тревоги срабатывали три раза с перерывами в несколько десятков секунд. В настоящее время сирены воздушной тревоги звучат в крупных городах на юге Израиля.
Как
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти продолжат действовать для самозащиты от радикалов, которые обстреливают города, прячась за мирным населением. Он пообещал, что военные нанесут очень тяжёлый удар «по ХАМАС и другим террористическим организациям».
Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено 1750 ракет, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.