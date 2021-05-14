Один человек погиб в пригороде Тель-Авива после ракетного обстрела

https://static.news.ru/photo/6d79ecf8-b577-11eb-bcd9-96000091f725_660.jpg Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Государственное израильское радио Kan сообщило о гибели одного человека в пригороде Тель-Авива в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа.

Погибший 51-летний местный житель стал десятой жертвой со стороны Израиля с момента эскалации конфликта. Несколько человек получили ранения. В результате обстрела были уничтожены автомобили.

В районе так называемого Большого Тель-Авива сирены воздушной тревоги срабатывали три раза с перерывами в несколько десятков секунд. В настоящее время сирены воздушной тревоги звучат в крупных городах на юге Израиля.

Как сообщает Telegram-канал «RT на русском», по Тель-Авиву и центру страны в субботу, 15 мая, было выпущено более 50 ракет. В Тель-Авиве осколок ракеты попал на пляж, в Рамат-Гане есть разрушения, а в Бат-Яме часть ракеты упала в море, на глазах у отдыхающих.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти продолжат действовать для самозащиты от радикалов, которые обстреливают города, прячась за мирным населением. Он пообещал, что военные нанесут очень тяжёлый удар «по ХАМАС и другим террористическим организациям».

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено 1750 ракет, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.