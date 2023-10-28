NYT оценила готовность ХАМАС к затяжным боям NYT: ХАМАС запаслось топливом, едой и лекарствами на три-четыре месяца боев

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военное крыло ХАМАС запаслось топливом, едой и медикаментами, которых хватит на три-четыре месяца ведения боевых действий, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных арабских и западных чиновников. Как отмечает издание, численность бойцов палестинского движения оценивается в 35–40 тысяч человек.

У ХАМАС есть сотни тысяч галлонов (около 380 тысяч литров. — NEWS.ru) топлива для транспортных средств и ракет, тайники с боеприпасами, взрывчаткой и материалами, чтобы сделать больше, и запасы еды, воды и медикаментов, — заявил один из собеседников издания.

Источники NYT пояснили, что ХАМАС потратило годы на прокладывание многокилометровых подземных туннелей, в которых хранится все необходимое для затяжных боев. По их словам, это та реальность, с которой Израилю придется столкнуться при выполнении наземной операции в Газе.

Неназванный ливанский чиновник также рассказал газете, что бойцы ХАМАС научились производить собственное оружие в подземных бункерах и скрывать его от современных израильских систем наблюдения. Таким образом, контрабанда оружия через сложную сеть туннелей в Египет стала менее актуальной.

Ранее член руководства ХАМАС Али Барака заявил, что Армия Израиля не достигла успеха при попытке начать наземную операцию в секторе Газа. В Израиле при этом не сообщали о каких-либо потерях ЦАХАЛ.