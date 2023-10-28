ХАМАС заявил о провале попытки начала наземной операции Израиля

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Армия Израиля не достигла успеха при попытке начать наземную операцию в секторе Газа, заявил Al Mayadeen член руководства ХАМАС Али Барака. По его словам, попытка наступления сил ЦАХАЛ обернулась провалом.

Попытка наземного вторжения ЦАХАЛ в Газу на трех направлениях провалилась. Армия [Израиля] понесла большие потери, — сказал Барака.

В Израиле при этом не сообщали о каких-либо потерях ЦАХАЛ. 27 октября в Армии обороны заявили о расширении зоны операции в Газе. Ночью СМИ писали о взрывах, обстрелах и авиаударах в анклаве.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров ХАМАС. По данным израильской армии, речь идет о хамасовце Асеме Абу Ракабы, отвечавшем за ПВО и удары БПЛА. В ЦАХАЛ заявили, что Ракабы был причастен к нападению палестинской группировки на Израиль 7 октября.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает контакты с Израилем и посылает сигнал о необходимости поисков мирных способов урегулирования ближневосточного конфликта. Лавров указал, что нерешенность вопроса Палестинского государства является серьезным фактором эскалации.