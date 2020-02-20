https://static.news.ru/photo/ff4e0ade-53e8-11ea-936e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о снятии ограничений на строительство жилья в районе Гиват ха-Матос в Восточном Иерусалиме для евреев.

Планируется построить в этом районе порядка трёх тысяч жилых объектов, сообщает Times of Israel.

Впервые о застройке района заговорили в 2012 году. Планы Израиля раскритиковало международное сообщество, так как это отрезало бы районы Палестины Бейт-Сафафа и Шарафат от берега реки Иордан.

Как ранее писал NEWS.ru, руководство Палестинской национальной администрации (ПНА) готово к прямым переговорам её главы Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве 9 мая.