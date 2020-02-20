Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о снятии ограничений на строительство жилья в районе Гиват ха-Матос в Восточном Иерусалиме для евреев.
Планируется построить в этом районе порядка трёх тысяч жилых объектов, сообщает Times of Israel.
Впервые о застройке района заговорили в 2012 году. Планы Израиля раскритиковало международное сообщество, так как это отрезало бы районы Палестины Бейт-Сафафа и Шарафат от берега реки Иордан.
Как ранее писал NEWS.ru, руководство Палестинской национальной администрации (ПНА) готово к прямым переговорам её главы Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве 9 мая.
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