https://static.news.ru/photo/ee4af454-516d-11ea-9eef-fa163e074e61_660.jpg Ахмад Мадждалани Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Палестинской национальной автономии (ПНА) готово к прямым переговорам его главы Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве 9 мая, заявил Генеральный секретарь Палестинского фронта народной борьбы, министр социального развития Палестины Ахмад Мадждалани.

Мы готовы. Палестинцы готовы и мы ответим на приглашение. Проблема не в нас, а в израильской стороне, — сказал он в интервью NEWS.ru на полях Ближневосточной конференции Валдайского клуба.

Также министр отметил, что дата новой межпалестинской встречи в Москве, о возможности проведения которой раньше заявляла в ПНА, пока не определена.

В данный момент нет ни малейшего представления. Мы будем обсуждать этот вопрос с нашими друзьями из министерства иностранных дел, —сказал Мадждалани.

Чиновник напомнил, что прошлая межпалестинская встреча прошла в январе 2019 года в Москве, и тогда удалось достигнуть прогресса в ходе переговоров представителей различных палестинских фракций.

Мы думаем, что в этом году обстановка изменилась, и она вдохновит палестинские фракции найти новый подход к разрешению проблемы, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, Палестина выразила готовность к диалогу с США по арабо-израильскому урегулированию. Но только после президентских выборов 2020 года — если к власти в стране придёт кандидат от Демократической партии. Полностью интервью Ахмада Мадждалани будет опубликовано на сайте NEWS.ru.