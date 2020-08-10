Нефтяной гигант несмотря на кризис выплатит акционерам миллиарды долларов

https://static.news.ru/photo/d7aedb0e-db22-11ea-a815-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Саудовская государственная энергетическая компания Saudi Aramco направит $18,7 млрд на выплаты акционерам. Такое решение нефтяной гигант принял в разгар кризиса и падения показателей.

Как сообщается в отчёте компании, чистая прибыль Saudi Aramco снизилась в два раза (с $46,9 до $23,2 млрд) в первом полугодии 2020-го по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. Руководство решило раздать дивиденды, поскольку спрос на нефть в мире восстанавливается. Saudi Aramco ожидает, что ее капитальные затраты на 2020 год будут от $25 млрд до $30 млрд, пишет Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что нефтяному «перемирию» между Королевством Саудовская Аравия (КСА) и Россией может прийти конец уже осенью. Об этом свидетельствуют данные источников портала S&P Global Platts. Согласно их информации, национальная нефтяная компания КСА Saudi Aramco в сентябре планирует существенно снизить цены на поставляемое ею в Европу сырьё. Это представляет потенциальную угрозу России, для которой европейские страны остаются одними из главных потребителей нефти. Впрочем, демпинг может ударить и по Саудовской Аравии.

Ещё в апреле Эр-Рияд анонсировал существенные скидки на свою нефть для государств Азии, однако на протяжении лета, напротив, повышал закупочные цены на все сорта добываемого в королевстве сырья — на $0,7–1. Для Европы значительных преференций не вводилось. Сейчас Saudi Aramco планирует снизить стоимость, в первую очередь для европейских стран.