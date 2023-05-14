Названы предварительные результаты выборов президента в Турции Эрдоган набрал 49,9% среди посчитанных 1,8% бюллетеней на выборах президента Турции

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По предварительным данным, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выборах главы государства набирает 49,9% голосов, а его основной соперник Кемаль Кылычдароглу — 45,3% голосов, сообщает издание Anka. Таковы результаты подсчета бюллетеней с 1,8% урн.

Другой кандидат Синан Оган получил голоса 4,2% избирателей. Кемаль Кылычдароглу является представителем семи оппозиционных партий.

Ранее сообщалось, что в Турции три человека скончались на участках для голосования в ходе выборов президента страны и парламента. В провинции Риза умер 64-летний член избиркома Шереф Курт. Мужчина потерял сознание в результате приступа и скончался до прибытия врачей. В провинции Трабзон умерла 75-летняя Айсель Улусой, которой стало плохо в кабинке для голосования. Прибывшие на место медики констатировали смерть от сердечного приступа. От инфаркта скончался в провинции Гиресун мужчина в возрасте 85 лет.

Перед днем голосования Эрдоган заявил, что будет готов покинуть свой пост, если не получит поддержку большинства на президентских выборах. В то же время Эрдоган выразил уверенность, что его кандидатура получит большинство голосов на выборах.