На колонну президента Палестины напали Охранник убит в результате вооруженного нападения на колонну автомобилей Аббаса

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Колонна автомобилей президента Палестины Махмуда Аббаса подверглась вооруженному нападению, пишет турецкое издание Hurriyet. В Сети появилась видеозапись атаки. Газета отмечает, что группировка «Дети Абу Джандаля» взяла на себя ответственность за нападение.

В результате нападения был застрелен один человек, предположительно, телохранитель Аббаса. Газета отмечает, что накануне «Дети Абу Джандаля» предъявили Аббасу 24-часовой ультиматум. Члены группировки потребовали принять меры против Израиля.

Ранее Аббас заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа. Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш отметил, что удары Армии обороны Израиля по палестинскому анклаву являются непропорциональным ответом на массированную атаку движения ХАМАС на еврейское государство. По его словам, необходимо остановить боевые действия в Газе и страдания мирных жителей.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на митинге в Стамбуле в поддержку Газы и палестинского народа, назвав Израиль оккупантом. Он отметил, что в ходе голосования на Генассамблее ООН большинство стран мира призвали к немедленному прекращению огня в анклаве. При этом министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул, что никакого временного прекращения огня не будет, пока члены ХАМАС не освободят всех заложников.