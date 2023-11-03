В Минобороны Израиля назвали Блинкену условие для прекращению огня Галант: прекращение огня с ХАМАС не состоится без возвращения заложников

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Энтони Блинкен

Никакого временного прекращения огня не будет без освобождения палестинским движением ХАМАС всех заложников, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Haaretz. Согласно данным представителей ХАМАС, в секторе Газа на сегодняшний день находятся порядка 200–250 пленных.

Прекращения огня не будет, пока не вернут заложников, — говорится в сообщении.

Ранее представитель группировки Гази Хамад заявил, что ХАМАС готово пойти на «полный компромисс» в вопросе обмена пленными с Израилем. По его словам, речь идет как о военных, так и о гражданских лицах. При этом NBC News, которому Хамад дал интервью, отмечает, что Израиль вряд ли пойдет на такой шаг.

Комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях ранее обнаружила явные доказательства военных преступлений на территориях двух конфликтующих сторон. Члены комиссии призвали привлечь к ответственности напавших на мирное население и нарушивших международное гуманитарное право.

Организация осудила взятие палестинскими группировками в заложники израильтян, а также расстрел безоружных мирных граждан. Также она выразила обеспокоенность ударами Израиля по Газе и началом блокады территории анклава, которая может привести регион к гуманитарной катастрофе. Позднее комиссия сообщила, что с мая 2021 года по август 2023 года Израиль совершил военное преступление, нанеся «несоразмерные удары» по сектору Газа.