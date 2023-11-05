Президент Палестины призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа

Фото: Chuck Kennedy/State Department/Global Look Press

Энтони Блинкен и Махмуд Аббас

Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа, сообщил по итогам переговоров пресс-секретарь палестинского лидера Набиль Абу Рудейна, передает телеканал Al Hadath. Встреча состоялась в городе Рамалла, административном центре Палестины.

Аббас заявил Блинкену о необходимости немедленно прекратить огонь и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа, — указано в сообщении.

Израиль нанес более 2,5 тысячи ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа с начала наземных операций. Минувшей ночью израильские войска атаковали военную базу палестинской группировки.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильские военные продолжают уничтожать противника в ближнем бою. Войска также используют авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре ХАМАС, наблюдательным пунктам, складам оружия, центрам командования и контроля в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что с начала операции в Газе уничтожены как минимум 12 командиров ХАМАС. Он заявил, что ЦАХАЛ стремится полностью ликвидировать руководство палестинской группировки в ответ на массированную атаку на Израиль в начале октября и устранить любые угрозы.