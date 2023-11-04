ОАЭ назвали непропорциональными действия Израиля в ответ на нападение ХАМАС Советник президента ОАЭ: реакция Израиля на нападение ХАМАС непропорциональна

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Атака армии Израиля по сектору Газа является непропорциональным ответом на массированную атаку палестинского движения ХАМАС на еврейское государство, заявил советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш во время политической конференции World Policy Conference в Абу-Даби, трансляция которой велась на YouTube. По его словам, необходимо остановить боевые действия в Газе и страдания мирных жителей.

Реакция Израиля на нападение 7 октября непропорциональна. <...> Необходимо прекратить боевые действия, остановить страдания в Газе и освободить всех заложников, — сообщил Гаргаш.

Он заявил, что удары Израиля по сектору Газа, захват заложников бойцами ХАМАС и убийство мирных жителей не оставили возможности для урегулирования конфликта дипломатическим путем. Советник президента также добавил: чем дольше продолжаются атаки на Газу, тем выше вероятность расширения конфликта на весь Ближний Восток.

Ранее на севере сектора Газа и Западном берегу реки Иордан шли ожесточенные столкновения израильских военных с членами ХАМАС. В частности, конфликтующие стороны вели бои в районе контрольно-пропускного пункта «Эрез» и в городе Бейт-Сахур в Вифлееме.