«Это крестовый поход против мусульман»: Эрдоган угрожает Западу из-за Газы Эрдоган назвал Израиль оккупантом и обвинил Запад в резне в Газе

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на митинге в Стамбуле в поддержку Газы и палестинского народа, назвав Израиль оккупантом. Что он сказал, почему обвинил Запад в гибели мирных жителей сектора Газа и почему считает, что Израиль обречен?

Что сказал президент Турции об Израиле

Эрдоган в ходе выступления осудил авиаудары и операцию Израиля в Газе и объявил страны Запада главным виновником гибели палестинцев.

«Израиль — это не государство, а организация. Все знают, что Израиль — лишь пешка в регионе, которой можно пожертвовать, когда придет время. Израиль не может сделать ни шагу вопреки воле Запада, и даже если он попытается это сделать, он не сможет продержаться и трех дней без поддержки Запада. Я говорю об Америке, Европе и всех их пешках на Западе. Именно Запад несет наибольшую ответственность за резню в Газе. Резня в Газе — дело рук Запада. Это новый крестовый поход против мусульман?» — заявил он, отметив, что Израиль является «оккупантом».

Президент Турции напомнил, что в ходе голосования Генассамблеи ООН большинство стран мира призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Фото: Saeed Jaras/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В ООН состоялось голосование. 120 стран объявили о прекращении огня. Израиль! Ты обречен быть одиноким в этом мире. И ты будешь обречен», — отметил Эрдоган.

Почему Эрдоган поддержал Палестину

В ходе митинга, приуроченного к массовым празднествам в честь столетия создания Турецкой Республики 29 октября, Эрдоган заявил, что в прошлом территория, на которой находятся и Израиль, и сектор Газа, были частью Османской империи.

«Сегодня некоторые люди воспринимают Газу как далекое место, которое не имеет к нам никакого отношения, и даже открыто говорят об этом. Тем не менее сектор Газа всего лишь 100 лет назад был для этой нации и для этой страны тем же, чем сейчас является Адана (город в Турции. — NEWS.ru). Точно так же, как Скопье, Мосул и Алеппо, Газа также была частью нашей родины», — объявил президент Турции.

В своем выступлении Эрдоган обвинил представителей турецкой оппозиции, что они остаются равнодушны к бедам жителей Газы.

«К сожалению, среди политиков моей страны есть несчастные люди, которые сравнивают ХАМАС с Нетаньяху. Как вам не стыдно? Те, кто голосовал за этих политиков, должны задуматься. Те, кто вчера проливал слезы по мирным жителям, погибшим на Украине, сегодня молча наблюдают за гибелью невинных детей. Если вы проливаете слезы по тем, кто погиб на Украине, почему вы не выступаете в защиту этих младенцев, погибших в Газе?» — задал вопрос президент Турции.

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер призвал страны Ближнего Востока объединиться для коллективной защиты и объявил движение ХАМАС защитниками всех мусульман.

«Мы все должны действовать совместно в этом регионе. В противном случае неизбежно, что всех одного за другим постигнет та же участь [что и Палестину]. Достойная, решительная и верная позиция, проявленная народом Газы, будет записана в истории как славная эпопея сопротивления. ХАМАС — это муджахиды этой уммы (сообщества всех мусульман. — NEWS.ru), защитники своей религии, своей земли и родных и близких», — объявил Эрдоган.

25 октября Эрдоган объявил об отмене запланированного визита в Иерусалим. Позже он объявил, что после нападений 7 октября Израиль «впал в состояние безумия».

Как отреагировал Израиль на слова Эрдогана

Израиль отзывает своих дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений в свете последних заявлений турецкого политического руководства. Об этом в соцсети X (Twitter) написал глава МИД Израиля Эли Коэн.



«На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений», — написал он.

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