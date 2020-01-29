https://static.news.ru/photo/e6b9157a-42b0-11ea-8f64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Boness/Ipon/Global Look Press

Министерство иностранных дел Катара заявило, что долгосрочный мир на Ближнем Востоке возможен только при сохранении прав палестинцев на суверенное государство и при возвращении беженцев на свои земли.

Как передаёт ТАСС, такой призыв содержится в коммюнике катарского МИДа, который прокомментировал озвученную накануне президентом США Дональдом Трампом «сделку века» — план урегулирования палестино-израильского конфликта. В сообщении министерства также отмечается, что успех любой инициативы по урегулированию конфликта, длящегося уже десятки лет, зависит от вовлечения обеих сторон в прямые и серьёзные переговоры в рамках международного права.

Как ранее сообщал NEWS.ru, 28 января президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан).