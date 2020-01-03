https://static.news.ru/photo/44576bc2-2fb6-11ea-89de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Гибель генерала Касема Сулеймани не повлияет на сотрудничество Ирана и России по Сирии. При новом главе сил «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции совместная работа продолжится, сообщили сотрудники МИД Ирана.

Мы не думаем, что с назначением генерала Каани (на должность главы спецподразделения «Кудс») возникнет вакуум в этой сфере, — цитирует РИА Новости официального представителя ведомства Аббаса Мусави.

3 января 2020 года при ракетной атаке США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Вашингтон назвал акцию самообороной и ответом на штурм американского посольства в Ираке.

Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт эта атака. Американская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а гражданам США власти рекомендовали срочно покинуть Ирак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если Иран атакует одну из американских баз или любого гражданина США, то Вашингтон применит против Исламской Республики новейшее вооружение. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, Штаты потратили на «прекрасное вооружение» $2 трлн.