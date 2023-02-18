Любит розыгрыши, теракты и футбол: что известно о новом главе «Аль-Каиды» Возможно, первой целью нового лидера террористической группировки станет Африка, а следующей — Европа

Фото: wikimedia.org

Саиф аль-Адель

После убийства в июле прошлого года Аймана аль-Завахири, бывшего лидера «Аль-Каиды»*, будущее террористической организации казалось туманным. После похорон уже прошло много месяцев, а шура (исламский совет) террористической организации никак не избирала нового преемника. Но, по последним данным, он все же нашелся, это Саиф аль-Адель (дословно имя означает «меч справедливости»). Что известно о третьем амире (лидере) одной из крупнейших радикальных структур — в материале NEWS.ru.

Взрывной полковник

Саифу аль-Аделю около 62 лет, а его настоящее имя Мохаммед Салахалдин Абд аль-Халим Зидан. Новый лидер «Аль-Каиды», предположительно, родился в 1960 году (по другим сведениям, в 1963-м) в Египте. В возрасте 16 лет пошел служить в египетскую армию, где стал полковником сил специального назначения со специализацией подрывника. Во многих публикациях упоминается, что он якобы учился в СССР, однако никакой подтверждающей это информации в открытых источниках нет. С другой стороны, в этом нет и ничего невероятного — в то время многие египетские военнослужащие проходили подготовку в Советском Союзе. В 1981 году он, по некоторым сведениям, принял участие в организации убийства бывшего президента Египта Анвара Садата. А в 1988 году аль-Адель отправился в Афганистан, где работал инструктором саперного дела в составе «Мактаб аль-Хидамат» — структуры — прародительницы «Аль-Каиды». В «Аль-Каиде», возникшей в том же 1988 году, египетский полковник-подрывник стоял у истоков организации и даже отвечал за безопасность ее основателя Усамы бен Ладена.

В 1998 году аль-Адель был одним из тех, кто организовал теракты у посольств США в Танзании и Кении, которые унесли жизни более 200 человек.

После этих терактов аль-Адель перебрался в Иран, начав оттуда организовывать теракты. Пока бывшие лидеры Усама бен Ладен и Айман аль-Завахири записывали видео с угрозами США, аль-Адель взрывал, постоянно напоминая об «Аль-Каиде».

Фото: wikimedia.org Саиф аль-Адель, оперативная съемка

Атаки 11 сентября 2001 года, когда боевики организации захватили четыре самолета и обрушили их на США, — отчасти тоже дело рук аль-Аделя, который лично готовил участвующих в операции террористов.

В апреле 2003 года удача отвернулась от будущего амира аль-муминина (повелителя правоверных) — Иран посадил его под домашний арест, под которым он пробыл до 2015 года (впрочем, это не точно, а также неясно, как долго продолжался этот арест, если он и был). Но считается, что все это время аль-Адель продолжал организовывать теракты.

ЦРУ предполагает, что аль-Адель так и живет в Иране, причем якобы под охраной лучших бойцов элитного военно-политическое иранского формирования «Корпус стражей Исламской революции» (КСИР).

Есть такой парень в Иране?

«Присутствие аль-Аделя в Иране — еще одно свидетельство того, что Иран поддерживает международные террористические группы, а его политика только дестабилизирует регион», — заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Сам Иран эти заявления, конечно, отрицает. Министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян призвал американских политиков перестать играть в «иранофобские игры» и вспомнить, из-за кого изначально возникли движения вроде «Аль-Каиды» и ИГ*. Более того, иранцы уверяют, что на самом деле никакой «Аль-Каиды» не существует. То есть они припоминают, что когда-то была такая международная организация, но сейчас ее уже нет.

Глобальная сеть «Аль-Каиды» рухнула после смерти Усамы бен Ладена — организации больше нет, осталась только ее идеология, — говорится на странице постоянного представительство Ирана при ООН.

Самое интересное, что под публикацией представительства есть комментарий от арабского подразделения международной хакерской группы Anonymous. Комментарий отсылает к видео, на котором хакер-аноним в маске Гая Фокса и куфии (традиционном арабском мужском платке) рассказывает о том, что Иран уже много лет сотрудничает с членами «Аль-Каиды» и укрывает их. В качестве доказательства аноним показывает фотографию аль-Аделя и других лидеров «Аль-Каиды» в центре Ирана. Достоверна ли она или нет, сказать сложно. Но локация на фоне действительно есть в Иране, а человек, представленный как аль-Адель, и вправду похож на свою фотографию в молодости. Видео опубликовали в сентябре прошлого года. Аноним еще тогда предупредил, что Иран воспользуется вакуумом власти, чтобы сделать «ручного» аль-Аделя лидером группировки.

Запомните его имя. Он лишь марионетка в руках иранского режима. Помните это, о мусульмане, которые верят, что «Аль-Каида» их защищает. Мы не прощаем. Мы не забываем. Мы Anonymous. Мы легион, — завершает послание таинственный аноним.

Впрочем, сильно удивляться «рассекреченным данным» анонимных хакеров не стоит. О связях между Ираном и «Аль-Каидой» — совместных встречах и учениях — еще в 2019 году говорило правительство бывшего президента США Дональда Трампа. Правда, достоверность этого проверить сложно. Одни эксперты говорят, что между ними действительно есть вынужденное и выгодное сотрудничество, другие это полностью отрицают. Тот факт, что лидер суннитской «Аль-Каиды» находится в главной шиитской стране мира, может объяснить, почему «Аль-Каида» до сих пор не похвасталась новым опытным лидером. Ведь негоже, чтобы повелитель правоверных суннитов жил среди еретиков-шиитов. Впрочем, как видно, иранский след в биографии аль-Аделя не помешал ему занять верховный пост «Аль-Каиды» и начать строить планы по усилению влияния радикальной группировки.

Хороший, плохой, злой

Американский Центр по борьбе с терроризмом описывает аль-Аделя как «проницательного человека с ничего не выражающим лицом».

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Барак Обама встречается с директором NCTC Майклом Лейтером (справа в центре), руководством и аналитиками в Зале безопасных видеоконференций в Национальном контртеррористическом центре в Маклине, штат Вирджиния, 2009 год

Известно, что в молодости аль-Адель любил футбол, как и большинство арабов, а также питал страсть к розыгрышам, кроме того, он слыл отличным советчиком. Но сейчас о тяжелом характере, «едком языке» и жестокости аль-Аделя в «Аль-Каиде» ходят легенды.

Если ему кто-то не нравится, он сразу угрожает насилием. Стоит ему подумать, что кто-то не проявил к нему уважения, как он тут же применяет к обидчику безжалостную силу, — говорит Али Суфан, бывший спецагент ФБР, который занимался делом аль-Аделя.

Почти всю жизнь нынешний глава «Аль-Каиды» посвятил организации терактов и специальных операций. Учитывая его характер, он, скорее всего, воспользуется новообретенной властью, чтобы применить свой опыт и навыки в полном масштабе. Эксперты говорят, что первой целью ведомых «мечом справедливости» будет Африка, которая становится новой столицей терроризма. А со временем аль-Адель может начать готовить теракты и в странах Европы.

Программа Государственного департамента США Rewards For Justice предлагает вознаграждение до $10 миллионов за информацию, которая приведет к задержанию аль-Аделя. Правда, описание, сделанное Госдепом, не назвать особо подробным:

Пол: мужчина Дата рождения: 1960 или 1963 год Цвет волос: тёмный Цвет глаз: тёмный Цвет лица: оливковый Особые приметы: возможно, носит бороду и очки Владение языками: арабский

* «Аль-Каида», ИГ — террористические организации. Деятельность в РФ запрещена.