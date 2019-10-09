Фото: Mouneb Taim/ZUMAPRESS.com

Курдские отряды, входящие в «Силы демократической Сирии», заявили 10 октября, что ими отражено наступление турецких военных на город Телль-Абъяд на севере провинции Ракка.

Наземная атака турецких сил отражена бойцами СДС в городе Телль-Абъяд. На данный момент наступления нет, — цитирует представителя СДС Мустафу Бали Reuters.

Как писал News.ru ранее, армия Турции в рамках своей операции «Источник мира» вошла в сирийский город Телль-Абъяд. Военные начали столкновения с бойцами «Сирийских демократических сил» (SDF). Также турецкие силовики устроили артиллерийский обстрел курдского города Кобани на границе двух стран.

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