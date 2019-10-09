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Армия Турции в рамках своей операции «Источник мира» вошла в сирийский город Телль-Абъяд. Военные начали столкновения с бойцами «Сирийских демократических сил» (SDF).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей. Также турецкие силовики устроили артиллерийский обстрел курдского города Кобани на границе двух стран. Кобани, город, который несколько месяцев сопротивлялся ИГ...