Курдские отряды, входящие в «Силы демократической Сирии», заявили 10 октября, что ими отражено наступление турецких военных на город Телль-Абъяд на севере провинции Ракка.
Наземная атака турецких сил отражена бойцами СДС в городе Телль-Абъяд. На данный момент наступления нет, — цитирует представителя СДС Мустафу Бали Reuters.
Как писал News.ru ранее, армия Турции в рамках своей операции «Источник мира» вошла в сирийский город Телль-Абъяд. Военные начали столкновения с бойцами «Сирийских демократических сил» (SDF). Также турецкие силовики устроили артиллерийский обстрел курдского города Кобани на границе двух стран.