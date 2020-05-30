Израильские полицейские по ошибке застрелили жителя Восточного Иерусалима

Сотрудники пограничной полиции Израиля по ошибке застрелили убегавшего от них жителя Восточного Иерусалима, приняв его за вооружённого человека.
Около Львиных ворот Старого города Иерусалима полицейский патруль заметил человека с подозрительным предметом в руке, который выглядел как пистолет, — сообщает пресс-служба полиции.
Полицейские потребовали человека остановиться и начали его преследовать. Затем они открыли по нему огонь.
Отмечается, что оружия у убитого молодого человека найдено не было. В настоящее время полиция проводит расследование для выяснения правомерности открытия огня и изучает камеры видеонаблюдения.
По словам родственников погибшего, молодой человек страдал от психических расстройств и мог не понять требований полиции.
Как ранее писал NEWS.ru, в торговом центре города Авентура (штат Флорида) произошла стрельба. В результате инцидента два человека получили ранения.
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