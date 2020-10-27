Ирак раскрывает интригу вокруг российских средств ПВО

Командование сил противовоздушной обороны (ПВО) Ирака сообщило о скором развёртывании в стране передовых ракетных систем, которые позволят обеспечить безопасность воздушного пространства. Этой весной в республику были переброшены американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, однако они мало что решили: тема защиты иракского неба — это проблема политической самостоятельности Багдада. В связи с этим иракские власти неоднократно обещали закупить средства ПВО у российской стороны.

Иракское командование сообщило , что получило возможность обеспечивать безопасность всего воздушного пространства страны, уверив, что способно защищать важные наземные объекты. Причиной стало ожидающееся прибытие в республику неких передовых ракетных систем. Однако какие именно средства ПВО будут получены, военные не уточнили.

Вооружённые силы (ВС) США в марте этого года объявили о переброске в Ирак ЗРК Patriot. Как пояснил тогда глава Центрального командования, в зону оперативной ответственности которого входит Ближневосточный регион, генерал Кеннет Маккензи, данные средства не предназначены для перехвата артиллерийских ударов и с этой точки зрения не будут способствовать укреплению безопасности тех территорий, где находятся американские военнослужащие. Комплексы Patriot были направлены исключительно для нейтрализации «ракет тех типов, которые Иран использовал в своей атаке в начале января», когда со стороны Тегерана последовала серия ответных атак в ответ на устранение командующего силами «Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, отметил Маккензи.

Thomas Frey/Global Look Press

Вполне вероятно, что на фоне общей передислокации сил США в Ираке внимание американцев больше всего приковано к Эрбилю (Иракский Курдистан), где продолжается строительство здания их консульства. Против того, чтобы сфера ПВО находилась в зависимости от американских решений, выступают и сами иракцы. Во всяком случае именно этим можно объяснить проявлявшийся не раз интерес к российскому вооружению.

Член иракской парламентской фракции «Ас-Садикун» Мухаммед Карим недавно заявил , что центральное правительство в Багдаде «должно было заключить контракт с Россией на закупку систем С-300 и С-400, однако власти США были теми, кто создал препятствия». Как известно, в ответ на закупку соответствующей техники Вашингтон может ввести вторичные ограничительные меры в рамках закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Карим в то же время подчеркнул, что администрация президента США «не предоставила никаких альтернатив российским средствам ПВО». Ясность попытался внести и глава иракского оборонного ведомства Джума Инад, который сообщил, что у Ирака заключён ряд контрактов с некоторыми государствами на закупку вооружений, «однако такие договорённости до сих пор не включали в себя приобретение систем ПВО». Вероятно, в ближайшее время станет известно, средства чьего производства поступят в Ирак — не исключено, что речь идёт не о новых расчётах, а о тех, что есть в наличии у ВС.

Более проблемной для Багдада является ситуация с «мелкими» ракетными обстрелами, из-за которых Госдеп США пообещал закрыть своё посольство в Багдаде и перевести персонал в другое место. Заявление прозвучало неожиданно с учётом того, что глава иракского правительства не только вёл интенсивные контракты с Вашингтоном, но и действительно принял ряд мер, чтобы попытаться обуздать «авторов» регулярных нападений на американские объекты — шиитские иррегулярные формирования, контроль над которыми приписывают Ирану. Впрочем, как свидетельствуют последние заявления из Вашингтона, ситуация в этом плане показала тенденцию на улучшение. Только, по всей видимости, проблема «оружейной» самостоятельности Багдада никуда так и не делась.