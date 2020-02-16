Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси выступил с речью на церемонии поминовения Касема Сулеймани в провинции Керман, откуда родом был погибший генерал.
Раиси заявил, что Иран «несёт всему миру послание», которое заключается в том, что США не должны ни в каком виде присутствовать на Ближнем Востоке. Как передаёт РИА Новости, политик
Глава судебной власти в 2017 боролся за пост президента Ирана, но занял второе место на выборах, уступив Хасану Рухани.
Как сообщал NEWS.ru, 3 января при ударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Тегеран в ответ в ночь на 8 января нанёс ракетный удар по американской военной базе Айн аль-Асад в Ираке.
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