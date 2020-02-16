https://static.news.ru/photo/5b13265a-50c5-11ea-b7ea-fa163e074e61_660.jpg Ибрахим Раиси Фото: Vahid Salemi/AP Photo/ТАСС

Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси выступил с речью на церемонии поминовения Касема Сулеймани в провинции Керман, откуда родом был погибший генерал.

Раиси заявил, что Иран «несёт всему миру послание», которое заключается в том, что США не должны ни в каком виде присутствовать на Ближнем Востоке. Как передаёт РИА Новости, политик пообещал очистить регион от американцев. Собравшиеся на церемонии люди приветствовали выступление Раиси выкриками «Смерть Америке».

Глава судебной власти в 2017 боролся за пост президента Ирана, но занял второе место на выборах, уступив Хасану Рухани.

Как сообщал NEWS.ru, 3 января при ударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Тегеран в ответ в ночь на 8 января нанёс ракетный удар по американской военной базе Айн аль-Асад в Ираке.