Глава МИД Ирана назвал убийство физика-ядерщика трусливым террором

Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде является грубым нарушением международного права. Тегеран рассматривает преступление как террористический акт. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Трусливый террор, [убийство] ещё одного из выдающихся учёных Ирана и заместителя министра обороны террористами-преступниками является грубым нарушением норм международного права, игнорированием человеческих и моральных устоев. Мы призываем международное сообщество к осуждению государственного терроризма, — написал Зариф в Twitter.
Также заявление было продублировано на китайском языке.
Физик-ядерщик был убит 27 ноября. Рядом с его автомобилем взорвалось транспортное средство, а потом учёного расстреляли. Имя Фахризаде связывали с созданием атомного оружия. Он руководил организацией исследований и инноваций при Минобороны страны. Президент Ирана Хасан Рухани обвинил в убийстве физика Израиль. Политик подчеркнул, что смерть Фахризаде не остановит атомные разработки Тегерана. В Иерусалиме никак не прокомментировали это обвинение.
Как писал NEWS.ru, телеведущий Владимир Соловьёв сравнил отношение лидеров стран Запада к убийству физика-ядерщика и к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Журналист отметил, что «дело Навального» было моментально «раскрыто» Западом, а в отношении убийства учёного до сих пор тишина.