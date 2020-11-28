Глава МИД Ирана назвал убийство физика-ядерщика трусливым террором

https://static.news.ru/photo/44e28de6-31a0-11eb-94da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Irib News Agency /Keystone Press Agency/Global Look Press

Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде является грубым нарушением международного права. Тегеран рассматривает преступление как террористический акт. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Трусливый террор, [убийство] ещё одного из выдающихся учёных Ирана и заместителя министра обороны террористами-преступниками является грубым нарушением норм международного права, игнорированием человеческих и моральных устоев. Мы призываем международное сообщество к осуждению государственного терроризма, — написал Зариф в Twitter.

Также заявление было продублировано на китайском языке.

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Физик-ядерщик был убит 27 ноября. Рядом с его автомобилем взорвалось транспортное средство, а потом учёного расстреляли. Имя Фахризаде связывали с созданием атомного оружия. Он руководил организацией исследований и инноваций при Минобороны страны. Президент Ирана Хасан Рухани обвинил в убийстве физика Израиль. Политик подчеркнул, что смерть Фахризаде не остановит атомные разработки Тегерана. В Иерусалиме никак не прокомментировали это обвинение.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Владимир Соловьёв сравнил отношение лидеров стран Запада к убийству физика-ядерщика и к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Журналист отметил, что «дело Навального» было моментально «раскрыто» Западом, а в отношении убийства учёного до сих пор тишина.