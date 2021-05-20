Генсек ООН: мирный процесс по Ближнему Востоку следует перезапустить

https://static.news.ru/photo/ea03b950-b9d4-11eb-8c93-96000091f725_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: MFA Russia/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости перезапустить мирный процесс по Ближнему Востоку. Такое заявление он выпустил после установления перемирия в палестино-израильском конфликте, сообщает ТАСС.

Я считаю крайне важным установление режима прекращения огня. Я также считаю крайне важным иметь надёжную программу предоставления гуманитарной помощи и восстановления Газы, — отметил Гутерриш.

Он добавил, что перезапустить мирный процесс нужно для того, чтобы «достичь решения о сосуществовании двух государств». Гутерриш также выразил надежду на то, что перемирие будет соблюдаться.

После 11 дней кровопролитных военных действий я приветствую прекращение огня между сектором Газа и Израилем, — подчеркнул генсек ООН.

Ранее стало известно, что кабинет министров Израиля принял решение о прекращении ударов по палестинской Газе. Решение озвучено вечером 20 мая. Заседание, посвящённое дальнейшим действиям в секторе Газа, провёл кабмин по вопросам безопасности. Режим прекращения огня вступил в силу в 02:00 21 мая.