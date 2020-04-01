Власти Израиля обдумывают вариант с введением жёсткого карантина в отдельных общинах. Такое решение рассматривается на фоне широкого распространения коронавируса нового типа среди ортодоксальных евреев (харедим). По оценкам израильского руководства, в консервативно-религиозных сообществах болезнь может заражать в четыре-восемь раз быстрее, чем где бы то ни было в стране. Препятствием для принятия властями мер по противодействию COVID-19 остаётся оппозиционность самих харедим, не доверяющих инициативам властей.

Ортодоксальные иудеи, которые не выполняют правительственные инструкции по борьбе с коронавирусом, «помогают» ему распространяться так быстро, что власти Израиля рассматривают сценарий с жёстким карантином в отношении целых общин. Об этом пишет The New York Times. Вирус растёт в ортодоксальном коммьюнити в четыре-восьемь раз быстрее, чем где-либо ещё в еврейском государстве. В город Бней-Брак (Тель-Авивский округ), где 95% жителей являются харедим, число подтверждённых случаев заболевания возросло с 267 (27 марта) до 571 (31 марта). Израильские СМИ отмечают: несмотря на то, что ортодоксы составляют всего 12% населения Израиля, на их долю приходится от 40 до 60% пациентов с коронавирусом (данные приводятся по четырём крупным больницам). Однако истинные размеры эпидемии среди ортодоксальных евреев сложно оценить в связи с тем, что тестирование в их общинах проводится редко.

Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты объясняют широкое распространение COVID-19 в ортодоксальной общине фактором многодетной семьи, глубоким недоверием к органам государственной власти, открытым игнорированием рисков для здоровья со стороны их религиозных лидеров, глубоким отвращением к электронным и светским источникам информации. Всё это приводит к жёсткому сопротивлению любым правительственным предписаниям о необходимости социального дистанцирования — от простого требования оставаться у себя дома, если за его пределами нет каких-то существенно важных дел, до запрета собираться большими группами, в том числе для молитвы. Эти правила бьют по основополагающим мероприятиям для ортодоксальных евреев, включая церемонии богослужения, изучение священных текстов, похороны и свадьбы.

Триггером в ситуации с ортодоксами стали похороны одного из раввинов в Бней-Браке в минувшие выходные, на которые пришли несколько сотен скорбящих. Такое неповиновение властям вызвало гнев со стороны светской части Израиля, которая назвала участников траурной церемонии потенциальными убийцами. Похороны состоялись несколько дней спустя после того, как почти всем израильтянам было предписано оставаться дома. В преимущественно светском городе Рамат-Ган, который находится по соседству с Бней-Браком, городские власти в начале этой недели потребовали введения комендантского часа для своих соседей, заявив, что этот населённый пункт — «больше не бомба замедленного действия — это мощная бомба, которая взорвалась у всех на глазах» Главный врач единственной больницы Бней-Брака доктор Моти Равид умолял власти запретить жителям покидать общину, по крайней мере, на неделю. Однако пока руководвсто Израиля, судя по всему, игнорирует эти призывы.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

По официальной статистике, Бней-Брак находится рядом по числу заболевших с Иерусалимом. В религиозных кварталах Святого города, а также в его восточной (арабской) части фиксируется взрыв заболеваемости при полном отсутствии эффективных тестов.

Накануне десятки ведущих врачей еврейского государства подписали коллективное обращение к лидерам ортодоксальной общины, призвав их уважать условия карантина во время борьбы с пандемией. Авторы письма обращают внимание на то, что, по условиям карантина, покидать свои дома имеют право только те, чья работа признана властью жизненно важной для экономики и обороноспособности Израиля. Медики попросили харедим подчиниться требованию о проведении групповых молитв на открытой местности с соблюдением дистанции не менее двух метров, а лучше — молиться дома. Израильские врачи считают, что речь идёт о реальной опасности и спасении сотен жизней, то есть о величайшей заповеди, о которой говорится в Торе. Обращение врачей к ортодоксам распространила пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.

Впрочем, правительство Израиля и лично исполняющий обязанности премьера Биньямин Нетаньяху долгое время поощряли традиции и образ жизни харедим. Это сейчас больше всего припоминают как самому Нетаньяху, так и его окружению.