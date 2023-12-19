Эвакуированная из Газы женщина рассказала о катастрофе в анклаве Жительница Газы: на территории анклава почти не осталось безопасных районов

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

В секторе Газа почти не осталось безопасных для мирных жителей зон, заявила эвакуированная в Россию жительница анклава Марьям, передает РИА Новости. По ее словам, сейчас там происходит настоящая катастрофа.

В последнее время все ближе и ближе к нам были бомбардировки, и сезон дождей начался. Люди двигаются с одного на другое место на юге, а уже не осталось безопасных мест там. Вообще катастрофа, — отметила Марьям.

Ее сын, Алла, пояснил, что его родственников трижды эвакуировали из района в район на территории, где происходят боевые действия. Он также уточнил, что ожидал эвакуации своей матери в Россию около двух недель.

Израильские власти отказывались включить мою маму в список в течение первой недели, но затем я обратился к нашему посольству в России <...>. Наши дипломаты настояли, подали апелляцию и повторно запросили включить ее в список. Второй раз запрос был одобрен <...>. Огромное спасибо им и всей команде МЧС и посольства, — подчеркнул Алла.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС России доставил в Москву последнюю группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа. На этом операция по эвакуации из сектора Газа граждан РФ официально завершена. Самолет Ил-76 совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово, на его борту находилось 73 эвакуированных, включая 45 детей. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС.