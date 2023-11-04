Эрдоган «вычеркивает» Нетаньяху: что он сказал, кто еще порвал с Израилем Реджеп Эрдоган больше не будет общаться с Биньямином Нетаньяху

Фото: Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху и Реджеп Эрдоган

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Турции более не считают партнером по диалогу. Что сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, какие страны замораживают контакты с Израилем?

Что сказал Эрдоган о Нетаньяху

Президент Турции объявил, что на сегодняшний день не поддерживает никаких контактов с руководством Израиля и непосредственно с Нетаньяху. Эрдоган подчеркнул, что Иерусалим «совершил очень неверный шаг, которым омрачил собственное будущее».

«В настоящее время у меня нет никаких контактов. Наш глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной. Конечно, он также общается с Палестиной и ХАМАС. Скажу так: Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника для нас в любом случае. Мы его вычеркнули из списка собеседников», — заявил глава Турции.

Эрдоган объявил, что примет решение по вопросам контактов с Израилем в ходе предстоящего саммита Организации исламского сотрудничества, который должен пройти в Гамбии в конце 2023-го или начале 2024 года.

Ранее он обвинил США в содействии преступлениям против человечности в секторе Газа. Эрдоган указал на многочисленные случаи ударов по медицинским и общественным объектам в анклаве и заявил, что «отдельная комедия — попытки [США] скрыть полную поддержку детоубийц».

«Запад любит водить, не пачкая рук: иногда ради денег, иногда ради пакости, а иногда для сокрытия своих преступлений. Мы их хорошо знаем. Как ни одна партия не может длиться вечно, так и коварная и грязная тактика Запада была раскрыта», — объявил турецкий президент.

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Кто заморозил контакты с Израилем

Эскалация конфликта между властями Израиля и палестинским исламским движением ХАМАС началась 7 октября. За минувший месяц ряд стран отозвали своих послов из ближневосточного государства.

31 октября Боливия объявила о заморозке дипломатических отношений с Израилем в знак протеста против атак ЦАХАЛ в секторе Газа. Президент Колумбии Густаво Петро и президент Чили Габриэль Борич отозвали послов из Израиля для консультаций. Президент Петро назвал происходящее в Газе «массовым убийством». Борич в ходе встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что действия Армии обороны Израиля являются военным преступлением.

1 ноября Иордания объявила о «незамедлительном» отзыве посла из Израиля до тех пор, пока не будет введен режим прекращения огня.

2 ноября парламент Бахрейна принял решение об отзыве посла из Израиля. Тем не менее в Тель-Авиве заявили, что отношения двух стран «остаются крепкими», а король Хамад бин Иса аль-Халифа пока не подписал эту резолюцию.

4 ноября своих послов отозвал Гондурас, где президент Сиомара Кастро заявила об обеспокоенности из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа, это же сделала и Турция.

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