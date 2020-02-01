https://static.news.ru/photo/a88e541c-44e6-11ea-901b-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Ahmed Deeb/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля прибудет с визитом на Украину, в рамках которого состоится двухсторонняя встреча двух глав государств, а также пройдёт заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Встреча Зеленского и Эрдогана пройдёт в формате с глазу на глаз.

Как отмечается в сообщении пресс-службы президента Украины, во время переговоров Зеленский и Эрдоган обсудят пути углубления стратегического сотрудничества по всем направлениям. По итогам заседания запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому пригрозили лишением власти, если он не остановится с законом по продаже земли. Об этом партию «Слуга народа» предупредили представители других партий, сообщил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, писал NEWS.ru.