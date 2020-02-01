Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля прибудет с визитом на Украину, в рамках которого состоится двухсторонняя встреча двух глав государств, а также пройдёт заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Встреча Зеленского и Эрдогана пройдёт в формате с глазу на глаз.
Как
Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому пригрозили лишением власти, если он не остановится с законом по продаже земли. Об этом партию «Слуга народа» предупредили представители других партий, сообщил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, писал NEWS.ru.
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