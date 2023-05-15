Эрдоган набрал 49,35% голосов на выборах президента Турции

Фото: Shady Alassar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов на выборах главы государства по итогам обработки 100% бюллетеней, передает телеканал TRT Haber со ссылкой на ЦИК. Его оппонент, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу получил 45% голосов.

Третьему кандидату на пост президента Турции — Синану Огану, представляющему альянс АТА — удалось заручиться поддержкой только 5,23% избирателей.

По итогам обработки 67% бюллетеней за рубежом Эрдоган смог набрать 55,36% голосов, Кылычдароглу — 41,26%. В случае, если ни один из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то 28 мая в Турции будет проводиться второй тур голосования.

Накануне турецкий лидер заявил, что не теряет веру в победу в первом туре президентских выборов. При этом он отметил, что разрыв между ним и его оппонентом Кылычдароглу составляет свыше 2,5 млн голосов.

Ранее Эрдоган заявил, что будет готов покинуть свой пост, если не получит поддержку большинства на президентских выборах. По его словам, он и его партия посчитают выборы легитимными даже в случае победы лидера оппозиции.