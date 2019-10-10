Восемнадцать человек пострадали в турецких городах Акчакале и Джейланпынар. Мирные жители получили ранения в результате обстрела со стороны сил самообороны сирийских курдов.
В Акчакале два снаряда попали во двор мэрии, передаёт телеканал
Ранее News.ru писал, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) не возродится после военной операции против воевавших с джихадистами курдов на севере Сирии. Об этом заверил президент Турции Реджеп Эрдоган.
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