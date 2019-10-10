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Запрещённая в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) не возродится после военной операции против воевавших с джихадистами курдов на севере Сирии. Об этом заверил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

После того как будет получен контроль над регионом, нужно будет убедиться в том, что ИГ не сможет там больше действовать. А дальше поступим так, как нужно: кого нужно будет посадить...