Число случаев заражения COVID-19 в Иране превысило 60 тысяч

https://static.news.ru/photo/51430b42-77f6-11ea-8d60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Количество случаев заражения коронавирусом в Иране составило 60,5 тысячи. За прошедшие сутки зарегистрировано более 2,2 тысячи инфицированных.

Число жертв инфекции в стране превышает 3,7 тысячи человек. Только за последние сутки от коронавируса в Иране умерли 136 человек.

За всё время, начиная с 19 февраля, в стране выздоровели 24,2 тысячи заразившихся, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Ирана Алиреза Вахабзаде.

В мире, согласно последним данным, насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели примерно 263 тысячи.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли — 45.

Ранее NEWS.ru писал, что иранским врачам удалось спасти жизни двум мужчинам, заразившимся COVID-19. Возраст пациентов составил 100 и 106 лет.