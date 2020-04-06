Число случаев заражения COVID-19 в Иране превысило 60 тысяч

Количество случаев заражения коронавирусом в Иране составило 60,5 тысячи. За прошедшие сутки зарегистрировано более 2,2 тысячи инфицированных.
Число жертв инфекции в стране превышает 3,7 тысячи человек. Только за последние сутки от коронавируса в Иране умерли 136 человек.
За всё время, начиная с 19 февраля, в стране выздоровели 24,2 тысячи заразившихся,
В мире, согласно последним данным, насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели примерно 263 тысячи.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли — 45.
Ранее NEWS.ru писал, что иранским врачам удалось спасти жизни двум мужчинам, заразившимся COVID-19. Возраст пациентов составил 100 и 106 лет.
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