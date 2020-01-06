Армия США вывела своих солдат с военной базы Хораб-Джейр в сирийской провинции Хасеке и расположения в городе Шаддади.
На данный момент около 40 автомобилей с военной техникой двигается в направлении границы с Ираком. Также 50 автомобилей выехали из Шаддади в сторону КПП аль-Валид,
Эти шаги станут финальными в окончательном выводе войск из Сирии. КСИР неоднократно призывал США вывести войска из страны. Это позволит избежать больших жертв, подчёркивали в организации.
Ситуация на ближнем востоке обострилась после убийства генерала Сулеймани. В ответ на это Иран атаковал военную базу США на западе Ирака.
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