https://static.news.ru/photo/d440756c-3218-11ea-8931-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spc. Angel Ruszkiewicz/Planetpix/Global Look Press

Армия США вывела своих солдат с военной базы Хораб-Джейр в сирийской провинции Хасеке и расположения в городе Шаддади.

На данный момент около 40 автомобилей с военной техникой двигается в направлении границы с Ираком. Также 50 автомобилей выехали из Шаддади в сторону КПП аль-Валид, сообщает госагентство SANA.

Эти шаги станут финальными в окончательном выводе войск из Сирии. КСИР неоднократно призывал США вывести войска из страны. Это позволит избежать больших жертв, подчёркивали в организации.

Ситуация на ближнем востоке обострилась после убийства генерала Сулеймани. В ответ на это Иран атаковал военную базу США на западе Ирака.