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В Ираке сотни людей вышли протестовать против назначения нового премьер-министра страны Мухаммеда Алауи, который в прошлом занимал должность министра связи.

Митинги прошли в центре Багдада, а также на юге Ирака. Как пишет AP, назначение президентом Бархамом Салехом нового главы правительства стало результатом договорённости между враждующими сторонами в руководстве страны. Бывший...