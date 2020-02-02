Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Военные перехватили и уничтожили группу вражеских беспилотников у российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Средствами радиоэлектронной борьбы был осуществлён перехват управления и выведение всех БПЛА из строя. <...> Пострадавших или материального ущерба нет, — уточнил генерал-майор Юрий Боренков, руководящий российским Центром по примирению воюющих сторон.

По информации ВС РФ, БПЛА вылетели поздним вечером 1 февраля с контролируемой оппозицией территории провинции Идлиб.

Как писал NEWS.ru, сирийская правительственная армия нашла оружие западного производства в оставленной повстанцами части Идлиба.

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