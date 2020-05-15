Аннексию Западного берега Иордана могут перенести на несколько недель

https://static.news.ru/photo/1d5cbc0c-a338-11ea-9fb3-fa163e074e61_660.jpg Зеэв Элькин Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Введение израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан может быть перенесено на несколько дней или недель. Об этом заявил министр высшего образования и водных ресурсов Зеэв Элькин.

Первая дата для распространения суверенитета — первое июля, и она может быть отодвинута на несколько дней или недель, — сказал глава ведомства в эфире радиостанции ЦАХАЛ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распространение суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан произойдёт в июле. При этом планов менять эту дату нет.

План мирного урегулирования, известный как «Сделка века», предложил американский президент США Дональд Трамп 28 января. Белый дом признаёт Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля и открывает для государства возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, «Сделка века» предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, который будет лишён контроля над своими границами и воздушным пространством.

Как писал NEWS.ru, эксперты опасаются негативных последствий аннексии Западного берега.